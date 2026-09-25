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SFP-трансивер TP-Link SM311LS купить с доставкой в Москве
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SFP-трансивер TP-Link SM311LS

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SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 4
SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 1
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 3
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 4
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SFP-трансивер TP-Link SM311LS
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
60

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM311LS

Модуль MiniGBIC TP-Link SM311LS Серия оптоволоконных модульных карт SM311 предназначена для увеличения дальности передачи данных и используется вместе с управляемыми/ web smart коммутаторами. Они позволяют увеличить дальность передачи на несколько десятков километров, что в основном удовлетворяет требования локальных сетей. В зависимости от потребности пользователь может выбрать, с какими элементами использовать оптоволоконные модули, чтобы снизить затраты. Особенности: - Поддержка полнодуплексного режима - Поддержка технологии Plug-and-Play - Светодиодные индикаторы для отображения режима работы модуля - Поддержка Pull-or-Plug с питанием от коммутаторов - Питание: внешнее, от коммутатора - Совместим с сериями: T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, сериями 2/3/5 и MC220L

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM311LS




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль MiniGBIC TP-Link SM311LS Серия оптоволоконных модульных карт SM311 предназначена для увеличения дальности передачи данных и используется вместе с управляемыми/ web smart коммутаторами. Они позволяют увеличить дальность передачи на несколько десятков километров, что в основном удовлетворяет требования локальных сетей. В зависимости от потребности пользователь может выбрать, с какими элементами использовать оптоволоконные модули, чтобы снизить затраты. Особенности: - Поддержка полнодуплексного режима - Поддержка технологии Plug-and-Play - Светодиодные индикаторы для отображения режима работы модуля - Поддержка Pull-or-Plug с питанием от коммутаторов - Питание: внешнее, от коммутатора - Совместим с сериями: T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, сериями 2/3/5 и MC220L
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить SFP-трансивер TP-Link SM311LS - по цене 1730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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