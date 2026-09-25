SFP-трансивер TP-Link SM311LS
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM311LS
Модуль MiniGBIC TP-Link SM311LS Серия оптоволоконных модульных карт SM311 предназначена для увеличения дальности передачи данных и используется вместе с управляемыми/ web smart коммутаторами. Они позволяют увеличить дальность передачи на несколько десятков километров, что в основном удовлетворяет требования локальных сетей. В зависимости от потребности пользователь может выбрать, с какими элементами использовать оптоволоконные модули, чтобы снизить затраты. Особенности: - Поддержка полнодуплексного режима - Поддержка технологии Plug-and-Play - Светодиодные индикаторы для отображения режима работы модуля - Поддержка Pull-or-Plug с питанием от коммутаторов - Питание: внешнее, от коммутатора - Совместим с сериями: T3700, T2700, T2600, T2500, T1700, T1600, T1500, сериями 2/3/5 и MC220L
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