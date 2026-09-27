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Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR

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Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR - фото 1
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR - фото 1
  • Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR
2 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
400

Описание товара Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR

Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 от компании SNR,порты - 1xGE RJ-45 / 1xSFP, разъёмы - RJ-45.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 от компании SNR,порты - 1xGE RJ-45 / 1xSFP, разъёмы - RJ-45.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR - стоимость товара 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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