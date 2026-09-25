Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
Медиаконвертер SNR-CVT-100A-mini иSNR-CVT-100B-mini осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.
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Медиаконвертер SNR-CVT-100A-mini иSNR-CVT-100B-mini осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.
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