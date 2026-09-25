Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2
Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 и SNR-CVT-100B-V2 осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети. Основное отличие данной модели от SNR-CVT-100A и SNR-CVT-100B это отсутствие функции LFP и блока DIP переключателей. Применение новых технологий позволило сделать ее более доступной, модель предназначенна для массовых подключений клиентов по технологии FTTH
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
-
В наличииЦена 1 810 руб. 2 030 руб.453 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитТрансивер D-Link 311GT/A1A
Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2