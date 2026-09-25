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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC купить с доставкой в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC

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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - фото 1
Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
  • Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - фото 1
  • Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC

Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.

Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
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Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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