Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 736653
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
-
В наличииЦена 1 810 руб. 2 030 руб.453 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитТрансивер D-Link 311GT/A1A
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитМедиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а два оптических разъёма LC и исполнение Simplex делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает с длинами волн TX 1550 нм и RX 1310 нм, поддерживает DDM для контроля параметров и горячую замену без лишних простоев. Серебристый корпус и минимальный вес всего 0,23 г подчёркивают компактность устройства — оно не занимает много места и легко интегрируется в сетевое оборудование.
Купить Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC - по цене 1710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC