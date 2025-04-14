Top.Mail.Ru
Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото 1
Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото 1
  • Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634283
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Трансиверы
Цвет
черный
Интерфейсы
SPI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х9
Вес, г.
490

Описание товара Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)

Модуль TPM (доверенный платформенный модуль) от ASUS представляет собой надёжное решение для обеспечения безопасности данных и аутентификации. Он соответствует стандартам безопасности и обеспечивает защиту информации на вашем устройстве.

Отзывы о товаре Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сандра

Достоинства:


Комментарий:
Отлично . Встал на место. Надеюсь все исправно и он спасает то, что защищает
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Tom L.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, бра под 11й шиндовз.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Трансиверы
Цвет
черный
Интерфейсы
SPI
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль TPM (доверенный платформенный модуль) от ASUS представляет собой надёжное решение для обеспечения безопасности данных и аутентификации. Он соответствует стандартам безопасности и обеспечивает защиту информации на вашем устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сандра

Достоинства:


Комментарий:
Отлично . Встал на место. Надеюсь все исправно и он спасает то, что защищает
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Tom L.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, бра под 11й шиндовз.


Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...