SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 723348
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B
D-Link 330T/10KM/A1B WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем Simplex LC).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитТрансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B-2
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321A-2
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
-
В наличииЦена 1 810 руб. 2 030 руб.453 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
D-Link 330T/10KM/A1B WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем Simplex LC).
Купить SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B - по цене 1470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B