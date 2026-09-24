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SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B купить с доставкой в Москве
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SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B

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SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B

D-Link 330T/10KM/A1B WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем Simplex LC).

Отзывы о товаре SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link 330T/10KM/A1B WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем Simplex LC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить SFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B - по цене 1470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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