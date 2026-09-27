Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 741267
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1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
300
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
Медиаконвертер SNR?CVT?100B?V3 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Модель оснащена портами RJ?45 и SC, выполнена в компактном корпусе белого цвета и подходит для настольного размещения. Вес устройства составляет 450 г.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
белый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1?RJ?45, 1?SC
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер SNR?CVT?100B?V3 предназначен для преобразования Ethernet?сигнала 10/100 Мбит/с в оптический канал по одномодовому волокну. Устройство работает на длинах волн 1310/1550 нм, поддерживает технологию WDM и обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км. Модель оснащена портами RJ?45 и SC, выполнена в компактном корпусе белого цвета и подходит для настольного размещения. Вес устройства составляет 450 г.
Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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