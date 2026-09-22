SFP-трансивер TP-Link SM321A-2
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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 723671
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1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM321A-2
SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 представляет собой WDM-трансивер, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс LC. Радиус действия представленной модели распространяется на расстояние до 2 км. Характерной чертой устройства является функция мониторинга DDM, которая в режиме реального времени отслеживает работоспособность трансивера. SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 с интерфейсом 1000Base-BX впечатлит высочайшей скоростью передачи данных, достигающей значения в 1 Гбит/с. При создании устройства использовался износоустойчивый металл, который не боится внешних агрессивных воздействий. Представленная модель просто незаменима при необходимости обеспечить стабильное высокоскоростное соединение через коммутатор или роутер.
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-BX
Развернуть
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 представляет собой WDM-трансивер, основу которого составил интегрированный оптический интерфейс LC. Радиус действия представленной модели распространяется на расстояние до 2 км. Характерной чертой устройства является функция мониторинга DDM, которая в режиме реального времени отслеживает работоспособность трансивера. SFP-модуль TP-LINK TL-SM321A-2 с интерфейсом 1000Base-BX впечатлит высочайшей скоростью передачи данных, достигающей значения в 1 Гбит/с. При создании устройства использовался износоустойчивый металл, который не боится внешних агрессивных воздействий. Представленная модель просто незаменима при необходимости обеспечить стабильное высокоскоростное соединение через коммутатор или роутер.
Купить SFP-трансивер TP-Link SM321A-2 - по цене 1540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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