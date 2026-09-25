Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 741252
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
2 слота SFP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
350
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
В комплект входит:
- Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1
Медиаконвертеры серии SNR-2SFP являются оптимальным решением для преобразования любой среды в любую, при помощи SFP модулей.
Основные особенности:
- полностью прозрачен для высокоуровневых протоколов.
- поддерживает Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant).
- полностью прозрачен для IEEE 802.1Q VLAN packets.
- обладает светодиодной индикацией режимов работы.
- использует внешний адаптер питания постоянного напряжения.
Технические характеристики:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V3
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 810 руб. 2 030 руб.453 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитSFP модуль LR-Link LRTP8525-X1ATL(25/10G)
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитТрансивер D-Link 311GT/A1A
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитМедиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 SNR
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Интерфейсы
2 слота SFP
Страна производитель
Китай
В комплект входит:
- Блок питания SNR-PS-AC/DC-5/1
Медиаконвертеры серии SNR-2SFP являются оптимальным решением для преобразования любой среды в любую, при помощи SFP модулей.
Основные особенности:
- полностью прозрачен для высокоуровневых протоколов.
- поддерживает Auto-negotiation (IEEE 802.3u — compliant).
- полностью прозрачен для IEEE 802.1Q VLAN packets.
- обладает светодиодной индикацией режимов работы.
- использует внешний адаптер питания постоянного напряжения.
Технические характеристики:
Купить Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP - по цене 1630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP