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Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20 купить с доставкой в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20

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Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736656
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60

Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20

Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Модель работает на длине волны 1310 нм для приёма и передачи, оснащена оптическим разъёмом 1xLC и выполнена в сером цвете. Исполнение Simplex делает устройство удобным для соответствующих оптических линий, а функции горячей замены и DDM упрощают эксплуатацию и контроль параметров. Практичный выбор для построения волоконно-оптических соединений с использованием оборудования SNR.

Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
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Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Модель работает на длине волны 1310 нм для приёма и передачи, оснащена оптическим разъёмом 1xLC и выполнена в сером цвете. Исполнение Simplex делает устройство удобным для соответствующих оптических линий, а функции горячей замены и DDM упрощают эксплуатацию и контроль параметров. Практичный выбор для построения волоконно-оптических соединений с использованием оборудования SNR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль SFP SNR SNR-SFP-LX-20 - по цене 1420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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