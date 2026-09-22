SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723312
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
100
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM431XT/A1A
OFM431XT – однонаправленный трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м). OFM431XT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м. Рабочая длина волны – 850 нм. Трансивер OFM431XT соответствует спецификациям SFP+ MSA и поддерживает горячую замену.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
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Страна производитель
Китай
OFM431XT – однонаправленный трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м). OFM431XT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м. Рабочая длина волны – 850 нм. Трансивер OFM431XT соответствует спецификациям SFP+ MSA и поддерживает горячую замену.
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