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Трансивер D-Link 312GT2/A1A купить с доставкой в Москве
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Трансивер D-Link 312GT2/A1A

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Трансивер D-Link 312GT2/A1A - фото 1
Трансивер D-Link 312GT2/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
  • Трансивер D-Link 312GT2/A1A - фото 1
  • Трансивер D-Link 312GT2/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554322
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 312GT2/A1A

SFP-трансивер D-Link 312GT2/A1AГигабитный SFP-трансивер DEM-312GT2 для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 2 км (кабель 50/125 мкм) или до 1 км (кабель 62,5/125 мкм), а также простоту в установке.Трансивер DEM-312GT2 использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 312GT2/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-трансивер D-Link 312GT2/A1AГигабитный SFP-трансивер DEM-312GT2 для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 2 км (кабель 50/125 мкм) или до 1 км (кабель 62,5/125 мкм), а также простоту в установке.Трансивер DEM-312GT2 использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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