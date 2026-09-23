Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)
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Характеристики
Описание товара Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)
Трансивер LR-LINK (Linkreal) LRXP8510-X3ATL — это высокопроизводительное решение для организации скоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с, этот модуль идеально подходит для корпоративных и дата-центровых сред, где требуются стабильные и высокоскоростные коммуникации. Устройство обеспечивает надежную передачу сигнала по многомодовому волокну, что делает его востребованным в инфраструктуре с высокой плотностью подключений. Одним из ключевых преимуществ трансивера LRXP8510-X3ATL является его совместимость с многомодовым волокном OM1 (62.5/125 мкм). Это позволяет легко интегрировать его в существующие сети без необходимости замены кабельной инфраструктуры. Разъём LC duplex обеспечивает удобство подключения и компактность, что особенно важно в условиях ограниченного пространства коммутационных шкафов. Длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми волокнами, гарантируя минимальные потери сигнала и высокую стабильность соединения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным выбором для организации локальных сетей в пределах здания или между близко расположенными объектами. Благодаря высокой скорости и надежности, он подходит для таких задач, как передача больших объемов данных, видеонаблюдение, VoIP-телефония и другие приложения, требующие минимальных задержек. Трансивер LRXP8510-X3ATL отличается низким энергопотреблением и высокой эффективностью работы, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на сетевую инфраструктуру. Устройство поддерживает горячую замену, позволяя обновлять или обслуживать оборудование без остановки работы сети. Это особенно важно в средах, где критически важна бесперебойная работа, например, в финансовых учреждениях или центрах обработки данных. Производитель, компания LR-LINK (Linkreal), известен своими надежными сетевыми решениями, и данный трансивер не является исключением. Он проходит строгий контроль качества и соответствует международным стандартам, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации. Использование LRXP8510-X3ATL позволяет значительно улучшить пропускную способность сети без существенных затрат на модернизацию. Его универсальность и совместимость с большинством SFP+-портов делают его удобным решением для интеграции в существующие системы. Благодаря компактным размерам и высокой производительности этот модуль станет отличным выбором для сетевых администраторов, стремящихся к оптимизации инфраструктуры. В условиях растущих требований к скорости и надежности передачи данных трансивер LR-LINK LRXP8510-X3ATL предлагает оптимальное сочетание цены и качества. Он обеспечивает стабильную работу на максимальных скоростях, что делает его незаменимым компонентом для современных высоконагруженных сетей.
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