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SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A купить с доставкой в Москве
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SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A

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SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A - фото 1
SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A - фото 1
  • SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-LX
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
80

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A

OFM310GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 10 км. Рабочая длина волны – 1310 нм. Трансивер OFM310GT соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Развернуть
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-LX
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Описание
OFM310GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 10 км. Рабочая длина волны – 1310 нм. Трансивер OFM310GT соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить SFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A - по цене 890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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