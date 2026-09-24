SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A
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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 723305
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Загружаем...
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Загружаем...
950 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
150
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A
OFM311GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 550 м. Рабочая длина волны – 850 нм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
Развернуть
Страна производитель
Китай
OFM311GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 550 м. Рабочая длина волны – 850 нм.
Купить SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - по цене 950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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