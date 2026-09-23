Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-74%990 руб. 3 750 руб.
В наличии
Код товара: 554902
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
990 руб. -74%
3 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
10
Описание товара Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)
Трансивер LR-LINK формата SFP обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 1000Base-LX с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
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Трансивер LR-LINK формата SFP обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 1000Base-LX с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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