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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC купить с доставкой в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC

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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC - фото 1
Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
  • Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC - фото 1
  • Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC

Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю SM. Дальность передачи достигает 20 км, поэтому устройство подходит для построения протяжённых оптических линий. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC и работает в исполнении Simplex: передача осуществляется на длине волны TX 1310 нм, приём — RX 1550 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних остановок оборудования. Серебристый корпус гармонично вписывается в сетевую инфраструктуру.

Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю SM. Дальность передачи достигает 20 км, поэтому устройство подходит для построения протяжённых оптических линий. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC и работает в исполнении Simplex: передача осуществляется на длине волны TX 1310 нм, приём — RX 1550 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних остановок оборудования. Серебристый корпус гармонично вписывается в сетевую инфраструктуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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