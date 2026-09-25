Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 741067
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1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
LC, SFP, Fibre Channel (FC)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
50
Описание товара Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A
ORIGO OFM312GT2/A1A SFP-трансивер оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 2 км. Рабочая длина волны – 1310 нм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
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Интерфейсы
LC, SFP, Fibre Channel (FC)
Страна производитель
Китай
ORIGO OFM312GT2/A1A SFP-трансивер оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 2 км. Рабочая длина волны – 1310 нм.
Купить Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A - по цене 1260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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