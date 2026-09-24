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SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A купить с доставкой в Москве
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SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A

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SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
RJ45
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A

OFM712 – SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T для витой пары (до 100 м). OFM712 оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 5. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 100 м. Трансивер OFM712 соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
RJ45
Страна производитель
Китай
Описание
OFM712 – SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T для витой пары (до 100 м). OFM712 оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 5. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 100 м. Трансивер OFM712 соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A - по цене 1260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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