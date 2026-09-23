Top.Mail.Ru
Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
60

Описание товара Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR

Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB), с поддержкой функции DDM

Отзывы о товаре Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB), с поддержкой функции DDM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль SNR-SFP-W35-3 SNR – стоимость товара 980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...