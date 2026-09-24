SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 723310
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A
Трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, для одномодового кабеля, до 10 км
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, для одномодового кабеля, до 10 км
Купить SFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A - по цене 850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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