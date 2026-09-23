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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3 купить с доставкой в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3

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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Интерфейсы
Поддержка DDM
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3

Медиаконвертер SNR в компактном форм-факторе SFP — лёгкое решение для передачи данных на расстояние до 3 км. Скорость 1 Гбит/с подходит для стабильного обмена данными, а исполнение Simplex и поддержка одномодового оптоволоконного кабеля SM определяют специфику подключения. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC, работает с длиной волны TX 1550 нм и RX 1310 нм. Функции горячей замены и DDM делают эксплуатацию удобнее, а серебристый цвет аккуратно вписывается в сетевое оборудование. Вес всего 0,1 г — практически невесомый медиаконвертер для компактных решений.

Отзывы о товаре Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
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Интерфейсы
Поддержка DDM
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR в компактном форм-факторе SFP — лёгкое решение для передачи данных на расстояние до 3 км. Скорость 1 Гбит/с подходит для стабильного обмена данными, а исполнение Simplex и поддержка одномодового оптоволоконного кабеля SM определяют специфику подключения. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC, работает с длиной волны TX 1550 нм и RX 1310 нм. Функции горячей замены и DDM делают эксплуатацию удобнее, а серебристый цвет аккуратно вписывается в сетевое оборудование. Вес всего 0,1 г — практически невесомый медиаконвертер для компактных решений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3 - по цене 830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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