SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 723308
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A
OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM330R/3KM/B1A
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-3
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM330R/10KM/A1A
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитТрансивер LR-Link 500M SFP LRGP8512-X5ATLD
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM310GT/A1A
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТрансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A
-
В наличииЦена 1 000 руб. 3 750 руб.250 руб. в СплитТрансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитТрансивер ORIGO OFM330T/10KM/A1A
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
3
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм.
Купить SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A - по цене 830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM330T/3KM/B1A