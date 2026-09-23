Описание товара Трансивер LR-Link 500M SFP LRGP8512-X5ATLD

Представляем трансивер LR-LINK LRGP8512-X5ATLD — надежное и высокоэффективное решение для организации скоростной оптической связи на короткие и средние дистанции. Это устройство станет ключевым звеном в построении отказоустойчивой и производительной сетевой инфраструктуры вашего офиса, центра обработки данных или любого предприятия, где требуется стабильный обмен информацией. Данный модуль соответствует стандарту SFP, что обеспечивает его полную совместимость с широким спектром активного сетевого оборудования от ведущих производителей. Он предназначен для передачи данных с высокой скоростью — 1.25 гигабит в секунду, что позволяет беспрепятственно обслуживать ресурсоемкие приложения, передавать большие объемы данных и поддерживать seamless-стриминг без задержек. Благодаря использованию в качестве среды передачи многомодового оптического волокна, вы получаете оптимальное соотношение производительности и стоимости при развертывании соединений внутри зданий и между близко расположенными объектами. Трансивер работает на длине волны 850 нанометров и использует для подключения дуплексный разъем типа LC, известный своей компактностью и надежностью. Это гарантирует удобный монтаж и плотную компоновку портов на коммутаторе. Одной из ключевых эксплуатационных характеристик является поддержка расстояния до 550 метров. Такой дистанции более чем достаточно для организации магистральных каналов между этажами, корпусами или соседними зданиями в рамках единого кампуса. Для корректной работы модуль предназначен для использования с классическим многомодовым волокном типа MMF 62.5/125, также известным как OM1, что позволяет легко интегрировать его в уже существующую кабельную инфраструктуру. Особого внимания заслуживает встроенная система диагностики и мониторинга DDM. Эта функция предоставляет вам детальный контроль над состоянием трансивера в реальном времени. Вы можете отслеживать уровень принимаемого оптического сигнала, напряжение питания, температуру модуля и другие критически важные параметры. Это превращает устройство из простого преобразователя в интеллектуальный инструмент, позволяющий proactively предупреждать потенциальные неисправности, планировать техническое обслуживание и оперативно устранять возникающие проблемы, минимизируя простой сети. Трансивер LR-LINK LRGP8512-X5ATLD — это воплощение проверенной технологии, надежности и удобства управления. Он создан для тех, кто ценит стабильность работы своей сети, нуждается в предсказуемом результате и стремится иметь полную информацию о состоянии каждого компонента. Выбирая этот модуль, вы инвестируете в бесперебойную и управляемую цифровую среду для вашего бизнеса.