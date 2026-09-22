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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-2-D купить с доставкой в Москве
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-2-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-2-D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729732
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с, 25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
15

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-2-D

FT-SFP-LX-1.25-13-2-D - модульный компактный оптический трансивер с поддержкой «горячей» замены 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 1.25 Гбит/с, что соответствует SFP MSA. В качестве источника излучения используется 1310 нм FP-лазер. В качестве приемника – PIN фотодетектор. Максимальная дальность связи 2 км по 9/125 мкм одномодовому волокну.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-2-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с, 25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
FT-SFP-LX-1.25-13-2-D - модульный компактный оптический трансивер с поддержкой «горячей» замены 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 1.25 Гбит/с, что соответствует SFP MSA. В качестве источника излучения используется 1310 нм FP-лазер. В качестве приемника – PIN фотодетектор. Максимальная дальность связи 2 км по 9/125 мкм одномодовому волокну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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