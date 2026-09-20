Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%5 430 руб. 6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579279
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
60
Описание товара Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR
Предназначен для увеличения дальности передачи данных при использовании Ethernet-подключения 10 Гбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Предназначен для увеличения дальности передачи данных при использовании Ethernet-подключения 10 Гбит/с.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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