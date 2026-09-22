Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блок электродвигателя; Чаша блендера; Нож; крышка с отверстием для подачи продуктов; колпачок; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х25
Вес, кг.
5.68
Описание товара Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный
Технология UltraBlend 6: идеальный результат вдвое быстрее Преимущества: Кувшин 1.5 л из прочного экологичного стекла Плавная регулировка скорости Сенсорное и механическое управление 6 автопрограмм: смузи, сок, пюре, мороженое, измельчение льда и самоочистка Автоматическое отключение при перегреве, перегрузке и неправильной сборке Шесть лезвий из нержавеющей стали Подходит для колки льда и измельчения замороженных ягод Специальное отверстие в крышке блендера для добавления продуктов Металлический корпус Нескользящие ножки
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блок электродвигателя; Чаша блендера; Нож; крышка с отверстием для подачи продуктов; колпачок; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Технология UltraBlend 6: идеальный результат вдвое быстрее Преимущества: Кувшин 1.5 л из прочного экологичного стекла Плавная регулировка скорости Сенсорное и механическое управление 6 автопрограмм: смузи, сок, пюре, мороженое, измельчение льда и самоочистка Автоматическое отключение при перегреве, перегрузке и неправильной сборке Шесть лезвий из нержавеющей стали Подходит для колки льда и измельчения замороженных ягод Специальное отверстие в крышке блендера для добавления продуктов Металлический корпус Нескользящие ножки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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