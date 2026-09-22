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Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный

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Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 1
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 2
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 3
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 4
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 5
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 6
Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 1
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 2
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 3
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 4
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 5
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 6
  • Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719543
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блок электродвигателя; Чаша блендера; Нож; крышка с отверстием для подачи продуктов; колпачок; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х25
Вес, кг.
5.68

Описание товара Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный

Технология UltraBlend 6: идеальный результат вдвое быстрее Преимущества: Кувшин 1.5 л из прочного экологичного стекла Плавная регулировка скорости Сенсорное и механическое управление 6 автопрограмм: смузи, сок, пюре, мороженое, измельчение льда и самоочистка Автоматическое отключение при перегреве, перегрузке и неправильной сборке Шесть лезвий из нержавеющей стали Подходит для колки льда и измельчения замороженных ягод Специальное отверстие в крышке блендера для добавления продуктов Металлический корпус Нескользящие ножки

Отзывы о товаре Блендер стационарный BQ SB1010 Стальной-Чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блок электродвигателя; Чаша блендера; Нож; крышка с отверстием для подачи продуктов; колпачок; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Описание
Технология UltraBlend 6: идеальный результат вдвое быстрее Преимущества: Кувшин 1.5 л из прочного экологичного стекла Плавная регулировка скорости Сенсорное и механическое управление 6 автопрограмм: смузи, сок, пюре, мороженое, измельчение льда и самоочистка Автоматическое отключение при перегреве, перегрузке и неправильной сборке Шесть лезвий из нержавеющей стали Подходит для колки льда и измельчения замороженных ягод Специальное отверстие в крышке блендера для добавления продуктов Металлический корпус Нескользящие ножки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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