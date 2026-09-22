Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719168
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х40
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W объемом 20 л подходит для городских квартир, домов и офисов. С 5 уровнями мощности и механическим управлением, она проста в использовании. Таймер на 35 минут автоматически отключает печь. Навесная дверца открывается кнопкой.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Midea
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W объемом 20 л подходит для городских квартир, домов и офисов. С 5 уровнями мощности и механическим управлением, она проста в использовании. Таймер на 35 минут автоматически отключает печь. Навесная дверца открывается кнопкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203W 20л. 700Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...