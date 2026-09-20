Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная
Микроволновая печь LG MW23R35GIB предусмотрена для приготовления и разогрева пищи. Мощности 1000 Вт достаточно для быстрого и качественного воплощения рецептов, энергопотребление составляет 1150 Вт. Объем печи составляет 23 л. Внутри прибор покрыт эмалью, что значительно облегчает процесс очистки. Цвет корпуса – черный. Управление осуществляется в сенсорном режиме. На панели управления установлены цифровые часы, дисплей и таймер. LG MW23R35GIBс оснащена 22 автоматическими программами приготовления, инверторным управлением мощностью, режимом разморозки, разогрева, блокировкой от детей. Функции гриля, конвекции, комбинированных режимов, отключение звукового сигнала, отсрочки старта не предусмотрены. Микроволновая печь обладает навесной дверцей, в комплект входит роликовая подставка, поворотный стол и поддон из стекла.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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