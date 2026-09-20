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Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная

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Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 1
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 2
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 3
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 4
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 5
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 6
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 7
Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583666
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
12.5

Описание товара Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная

Микроволновая печь LG MW23R35GIB предусмотрена для приготовления и разогрева пищи. Мощности 1000 Вт достаточно для быстрого и качественного воплощения рецептов, энергопотребление составляет 1150 Вт. Объем печи составляет 23 л. Внутри прибор покрыт эмалью, что значительно облегчает процесс очистки. Цвет корпуса – черный. Управление осуществляется в сенсорном режиме. На панели управления установлены цифровые часы, дисплей и таймер. LG MW23R35GIBс оснащена 22 автоматическими программами приготовления, инверторным управлением мощностью, режимом разморозки, разогрева, блокировкой от детей. Функции гриля, конвекции, комбинированных режимов, отключение звукового сигнала, отсрочки старта не предусмотрены. Микроволновая печь обладает навесной дверцей, в комплект входит роликовая подставка, поворотный стол и поддон из стекла.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW23R35GIB 23л. 1000Вт черная




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG MW23R35GIB предусмотрена для приготовления и разогрева пищи. Мощности 1000 Вт достаточно для быстрого и качественного воплощения рецептов, энергопотребление составляет 1150 Вт. Объем печи составляет 23 л. Внутри прибор покрыт эмалью, что значительно облегчает процесс очистки. Цвет корпуса – черный. Управление осуществляется в сенсорном режиме. На панели управления установлены цифровые часы, дисплей и таймер. LG MW23R35GIBс оснащена 22 автоматическими программами приготовления, инверторным управлением мощностью, режимом разморозки, разогрева, блокировкой от детей. Функции гриля, конвекции, комбинированных режимов, отключение звукового сигнала, отсрочки старта не предусмотрены. Микроволновая печь обладает навесной дверцей, в комплект входит роликовая подставка, поворотный стол и поддон из стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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