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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная

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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 7
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 8
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 9
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 10
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 11
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 12
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 13
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 14
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 15
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 16
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 17
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 18
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 19
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 20
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 15
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 16
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 17
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 18
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 19
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 20
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716611
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Характеристики

Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.4см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
56х43х34
Вес, кг.
14.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная

Придайте вашей кухне изысканный вид благодаря стильному дизайну микроволновой печи Samsung MG23DG4524ATBW. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Наслаждайтесь надежным и удобным способом приготовления блюд с помощью гриля. Готовит, разогревает и поджаривает еду с помощью комбинации микроволн и нагревательного элемента, основанной на оптимальных алгоритмах. Нагревательный элемент (ТЭН) не нуждается в защитной оболочке, что облегчает его очистку. В меню представлены наиболее часто используемых виды продуктов: мясо, птица, рыба, овощи . Просто выберите тип и вес продукта и программа рассчитает оптимальное время размораживания, сохраняя при этом питательные свойства. Ускоренная, быстрая или 3D – это качественная разморозка. Одним касанием из замороженного в свежее!

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23DG4524ATBW нержавеющая сталь/черная




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Характеристики
Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.4см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Придайте вашей кухне изысканный вид благодаря стильному дизайну микроволновой печи Samsung MG23DG4524ATBW. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Наслаждайтесь надежным и удобным способом приготовления блюд с помощью гриля. Готовит, разогревает и поджаривает еду с помощью комбинации микроволн и нагревательного элемента, основанной на оптимальных алгоритмах. Нагревательный элемент (ТЭН) не нуждается в защитной оболочке, что облегчает его очистку. В меню представлены наиболее часто используемых виды продуктов: мясо, птица, рыба, овощи . Просто выберите тип и вес продукта и программа рассчитает оптимальное время размораживания, сохраняя при этом питательные свойства. Ускоренная, быстрая или 3D – это качественная разморозка. Одним касанием из замороженного в свежее!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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