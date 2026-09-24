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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW

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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 11
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 12
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
11 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3 см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
57х43х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW

Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Наслаждайтесь интуитивно понятным и стильным дизайном. Выберите один из 6 режимов всего одним касанием панели Glass Touch. Парень управления выполнена из стекла и полностью сливается со всей стеклянной поверхностью микроволновой печи. Благодаря минималистичному дизайну микроволновка идеально впишется в ваш интерьер.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3 см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Наслаждайтесь интуитивно понятным и стильным дизайном. Выберите один из 6 режимов всего одним касанием панели Glass Touch. Парень управления выполнена из стекла и полностью сливается со всей стеклянной поверхностью микроволновой печи. Благодаря минималистичному дизайну микроволновка идеально впишется в ваш интерьер.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - стоимость товара 11490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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