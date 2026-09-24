Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб.
В наличии
Код товара: 664532
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3 см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
57х43х33
Вес, кг.
15
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Наслаждайтесь интуитивно понятным и стильным дизайном. Выберите один из 6 режимов всего одним касанием панели Glass Touch. Парень управления выполнена из стекла и полностью сливается со всей стеклянной поверхностью микроволновой печи. Благодаря минималистичному дизайну микроволновка идеально впишется в ваш интерьер.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3 см
Страна производитель
Малайзия
Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Наслаждайтесь интуитивно понятным и стильным дизайном. Выберите один из 6 режимов всего одним касанием панели Glass Touch. Парень управления выполнена из стекла и полностью сливается со всей стеклянной поверхностью микроволновой печи. Благодаря минималистичному дизайну микроволновка идеально впишется в ваш интерьер.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW - стоимость товара 11490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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