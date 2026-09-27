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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый

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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
11 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
55х42х33
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW обладает стандартными размерами и камерой объемом 23 л. Кроме стандартного функционала, прибор имеет возможность запекать пищу или готовить десерты. Мощность микроволн модели достигает 800 Вт. За счет биокерамической эмали, которой камера печи покрыта изнутри, ее легко очищать. Кроме того, она не портится от частого и интенсивного нагревания. Режим ускоренной разморозки позволяет быстро подготовить нужные для приготовления обеда или ужина ингредиенты. Увеличенный диаметр поворотного стола – 28 см – указывает на возможность располагать внутри большие тарелки и компактные стеклянные кастрюльки. В функционале модели есть 17 автоматических программ приготовления и опция устранения запахов. Еще одно достоинство микроволновой печи Samsung MS23T5018AG/BW – функция поддержания тепла.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.9x27.5x36.3см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW обладает стандартными размерами и камерой объемом 23 л. Кроме стандартного функционала, прибор имеет возможность запекать пищу или готовить десерты. Мощность микроволн модели достигает 800 Вт. За счет биокерамической эмали, которой камера печи покрыта изнутри, ее легко очищать. Кроме того, она не портится от частого и интенсивного нагревания. Режим ускоренной разморозки позволяет быстро подготовить нужные для приготовления обеда или ужина ингредиенты. Увеличенный диаметр поворотного стола – 28 см – указывает на возможность располагать внутри большие тарелки и компактные стеклянные кастрюльки. В функционале модели есть 17 автоматических программ приготовления и опция устранения запахов. Еще одно достоинство микроволновой печи Samsung MS23T5018AG/BW – функция поддержания тепла.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый - стоимость товара 11490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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