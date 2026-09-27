Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW обладает стандартными размерами и камерой объемом 23 л. Кроме стандартного функционала, прибор имеет возможность запекать пищу или готовить десерты. Мощность микроволн модели достигает 800 Вт. За счет биокерамической эмали, которой камера печи покрыта изнутри, ее легко очищать. Кроме того, она не портится от частого и интенсивного нагревания. Режим ускоренной разморозки позволяет быстро подготовить нужные для приготовления обеда или ужина ингредиенты. Увеличенный диаметр поворотного стола – 28 см – указывает на возможность располагать внутри большие тарелки и компактные стеклянные кастрюльки. В функционале модели есть 17 автоматических программ приготовления и опция устранения запахов. Еще одно достоинство микроволновой печи Samsung MS23T5018AG/BW – функция поддержания тепла.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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