Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 530 руб.
В наличии
Код товара: 692043
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х44
Вес, кг.
21
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 540 руб.10135 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
-
В наличииЦена 44 230 руб.11058 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
-
В наличииЦена 44 970 руб.11243 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 44 970 руб.11243 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 53 830 руб.13458 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GBXGR
-
В наличииЦена 53 830 руб.13458 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 830 GNBX
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 25 л, тактовое управление, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, защита от детей, часы, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN - стоимость товара 21530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN