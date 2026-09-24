Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
Микроволновые печи Korting представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и высоких технологий, обеспечивая удобство и многофункциональность на вашей кухне. Эти встраиваемые устройства оснащены откидной дверцей, открывающейся с помощью удобной кнопки. С объемом в 25 литров и диаметром поворотного стола 31.5 см, они обеспечивают достаточное пространство для приготовления различных блюд. Микроволновые печи Korting оборудованы дисплеем, который позволяет легко управлять процессом приготовления и контролировать время. Сочетание мощности микроволн в 900 Вт и кварцевого гриля мощностью 1000 Вт гарантирует равномерное и быстрое приготовление пищи, сохраняя при этом все полезные свойства продуктов. Электронное управление облегчает использование, а жаропрочная эмаль, используемая в качестве внутреннего покрытия, обеспечивает долгий срок службы и легкость чистки. Идеально подходящие для любой кухни, эти микроволновые печи удовлетворят даже самые высокие требования благодаря своим функциональным возможностям и качественной сборке.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с откидной дверцей, 900 Вт, большие
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