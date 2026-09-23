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Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
31
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733202
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Описание товара Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный
Микроволновая печь Panasonic представляет собой современное многофункциональное устройство, идеально подходящее для любой кухни. С весом 21,5 кг и объёмом 31 литр, эта модель обеспечивает достаточно пространства для приготовления разнообразных блюд.
Микроволновая печь оснащена инверторной технологией, которая позволяет равномерно распределять микроволны, что обеспечивает более качественное и равномерное приготовление пищи. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить продукты. Кроме того, наличие гриля мощностью 1000 Вт и функции конвекции расширяет возможности готовки, позволяя добиваться аппетитной корочки и улучшенного вкуса блюд.
Конструкция печи включает откидную дверцу с ручкой, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к внутреннему пространству. Прочный дисплей и электронное управление делают использование устройства максимально простым и интуитивно понятным.
Элегантный черный цвет корпуса и внутреннее покрытие из нержавеющей стали придают этой модели современный вид, способный украсить любой интерьер. Микроволновая печь Panasonic производится в Китае и выполнена в отдельностоящем исполнении, что позволяет легко разместить её на кухонной поверхности.
Благодаря сочетанию передовых технологий и высококачественных материалов, микроволновая печь Panasonic является надежным и функциональным помощником для быстрого и эффективного приготовления ваших любимых блюд.
Микроволновая печь Panasonic представляет собой современное многофункциональное устройство, идеально подходящее для любой кухни. С весом 21,5 кг и объёмом 31 литр, эта модель обеспечивает достаточно пространства для приготовления разнообразных блюд.
Микроволновая печь оснащена инверторной технологией, которая позволяет равномерно распределять микроволны, что обеспечивает более качественное и равномерное приготовление пищи. Мощность микроволн составляет 1000 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить продукты. Кроме того, наличие гриля мощностью 1000 Вт и функции конвекции расширяет возможности готовки, позволяя добиваться аппетитной корочки и улучшенного вкуса блюд.
Конструкция печи включает откидную дверцу с ручкой, обеспечивающую удобный и безопасный доступ к внутреннему пространству. Прочный дисплей и электронное управление делают использование устройства максимально простым и интуитивно понятным.
Элегантный черный цвет корпуса и внутреннее покрытие из нержавеющей стали придают этой модели современный вид, способный украсить любой интерьер. Микроволновая печь Panasonic производится в Китае и выполнена в отдельностоящем исполнении, что позволяет легко разместить её на кухонной поверхности.
Благодаря сочетанию передовых технологий и высококачественных материалов, микроволновая печь Panasonic является надежным и функциональным помощником для быстрого и эффективного приготовления ваших любимых блюд.
Микроволновая Печь Panasonic NN-CS89LBZPE 31л. 1000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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