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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN

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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
26
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 540 руб. 
Начислим 2663 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
40 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
26
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
38.2х59.4х37 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х43
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN

Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черное стекло. Дизайн-линейка: Современный, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 26 л. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Гриль, Микроволны + гриль. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Тип гриля в этой микроволновке кварцевый. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
26
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
38.2х59.4х37 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черное стекло. Дизайн-линейка: Современный, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 26 л. В комплекте также есть решетка, с помощью которой можно разнообразить привычное меню. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Гриль, Микроволны + гриль. Выберите гриль, чтобы получить поджаристую корочку на мясе или рыбе. Тип гриля в этой микроволновке кварцевый. Если вы спешите, а еду нужно разогреть, используйте быстрый старт — благодаря ему 30 секунд прибор работает на полной мощности. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN - стоимость товара 40540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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