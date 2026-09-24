Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB

Korting KMI 825 TGB — встраиваемая микроволновая печь с бежевым стеклянным фронтом. Модель снабжена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем. Функция многоступенчатого приготовления позволяет установить сразу несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Функция быстрого старта значительно экономит ваше личное время. Одним нажатием на кнопку можно начать процесс разогрева блюд на самой максимальной мощности излучения. Временной интервал разогрева составляет от 30 секунд до 1 минуты. При повторном нажатии на кнопку можно увеличить время при необходимости. На дисплее будет отображаться ход программы. Гриль в микроволновой печи представляет собой туго закрученную проволоку, которая располагается в стеклянной кварцевой трубке. С помощью данной опции вы сможете не только разогревать пищу, но и доводить до готовности блюда с созданием ароматной и хрустящей корочки, приготавливать овощи, запекать мясо, готовить горячие бутерброды и тосты. Прибор с такой функцией способен значительно сэкономить ваше время. Из дополнительных преимуществ можно выделить тот факт, что при разогреве и приготовлении блюд в микроволновке, продукты сохраняют больше витамина С, чем при использовании плиты или духового шкафа. Система разморозки значительно расширяет возможности использования модели. Вам необходимо ввести тип и вес предполагаемого продукта, а дальше программа самостоятельно рассчитает время работы. Помимо этого, вы можете устанавливать разморозку по времени или только весу. Таким образом, вам не нужно будет самостоятельно рассчитывать идеальное время размораживания продуктов — система все сделает за вас. Функция безопасности защита от детей исключает возможности случайного включения микроволновки ребенком. Активировать данную программу можно нажав на специальную кнопку. Принцип ее работы заключается в полной блокировки всей панели управления. Так, любопытные детки не смогут случайно активировать или сбить выбранные режимы и настройки. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок. Их главным преимуществом является отсутствие каких-либо зазоров между друг другом, что делает процесс уборки микроволновой печи намного комфортнее и проще. С помощью таймера вы всегда сможете устанавливать желаемое время начала и продолжительности приготовления или разогрева блюд. Таймер. Гриль. Автоматические программы. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети