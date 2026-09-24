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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB

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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 970 руб. 
Начислим 3737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
44 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
390x595x410
Размеры в упаковке, см
68х57х48
Вес, кг.
21

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB

Korting KMI 825 TGB — встраиваемая микроволновая печь с бежевым стеклянным фронтом. Модель снабжена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем. Функция многоступенчатого приготовления позволяет установить сразу несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Функция быстрого старта значительно экономит ваше личное время. Одним нажатием на кнопку можно начать процесс разогрева блюд на самой максимальной мощности излучения. Временной интервал разогрева составляет от 30 секунд до 1 минуты. При повторном нажатии на кнопку можно увеличить время при необходимости. На дисплее будет отображаться ход программы. Гриль в микроволновой печи представляет собой туго закрученную проволоку, которая располагается в стеклянной кварцевой трубке. С помощью данной опции вы сможете не только разогревать пищу, но и доводить до готовности блюда с созданием ароматной и хрустящей корочки, приготавливать овощи, запекать мясо, готовить горячие бутерброды и тосты. Прибор с такой функцией способен значительно сэкономить ваше время. Из дополнительных преимуществ можно выделить тот факт, что при разогреве и приготовлении блюд в микроволновке, продукты сохраняют больше витамина С, чем при использовании плиты или духового шкафа. Система разморозки значительно расширяет возможности использования модели. Вам необходимо ввести тип и вес предполагаемого продукта, а дальше программа самостоятельно рассчитает время работы. Помимо этого, вы можете устанавливать разморозку по времени или только весу. Таким образом, вам не нужно будет самостоятельно рассчитывать идеальное время размораживания продуктов — система все сделает за вас. Функция безопасности защита от детей исключает возможности случайного включения микроволновки ребенком. Активировать данную программу можно нажав на специальную кнопку. Принцип ее работы заключается в полной блокировки всей панели управления. Так, любопытные детки не смогут случайно активировать или сбить выбранные режимы и настройки. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок. Их главным преимуществом является отсутствие каких-либо зазоров между друг другом, что делает процесс уборки микроволновой печи намного комфортнее и проще. С помощью таймера вы всегда сможете устанавливать желаемое время начала и продолжительности приготовления или разогрева блюд. Таймер. Гриль. Автоматические программы. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: 900 Вт, большие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
390x595x410
Описание
Korting KMI 825 TGB — встраиваемая микроволновая печь с бежевым стеклянным фронтом. Модель снабжена сенсорной панелью управления с цифровым дисплеем. Функция многоступенчатого приготовления позволяет установить сразу несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности. Функция быстрого старта значительно экономит ваше личное время. Одним нажатием на кнопку можно начать процесс разогрева блюд на самой максимальной мощности излучения. Временной интервал разогрева составляет от 30 секунд до 1 минуты. При повторном нажатии на кнопку можно увеличить время при необходимости. На дисплее будет отображаться ход программы. Гриль в микроволновой печи представляет собой туго закрученную проволоку, которая располагается в стеклянной кварцевой трубке. С помощью данной опции вы сможете не только разогревать пищу, но и доводить до готовности блюда с созданием ароматной и хрустящей корочки, приготавливать овощи, запекать мясо, готовить горячие бутерброды и тосты. Прибор с такой функцией способен значительно сэкономить ваше время. Из дополнительных преимуществ можно выделить тот факт, что при разогреве и приготовлении блюд в микроволновке, продукты сохраняют больше витамина С, чем при использовании плиты или духового шкафа. Система разморозки значительно расширяет возможности использования модели. Вам необходимо ввести тип и вес предполагаемого продукта, а дальше программа самостоятельно рассчитает время работы. Помимо этого, вы можете устанавливать разморозку по времени или только весу. Таким образом, вам не нужно будет самостоятельно рассчитывать идеальное время размораживания продуктов — система все сделает за вас. Функция безопасности защита от детей исключает возможности случайного включения микроволновки ребенком. Активировать данную программу можно нажав на специальную кнопку. Принцип ее работы заключается в полной блокировки всей панели управления. Так, любопытные детки не смогут случайно активировать или сбить выбранные режимы и настройки. Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок. Их главным преимуществом является отсутствие каких-либо зазоров между друг другом, что делает процесс уборки микроволновой печи намного комфортнее и проще. С помощью таймера вы всегда сможете устанавливать желаемое время начала и продолжительности приготовления или разогрева блюд. Таймер. Гриль. Автоматические программы. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: 900 Вт, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 44970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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