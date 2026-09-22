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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716950
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.4x38.2x31.8 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
67х46х46
Вес, кг.
19

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 — это сочетание стильного дизайна, компактности и продуманных функций. Модель выполнена в белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Фасад из стекла легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид. Печь оснащена функцией автоматического разогрева и размораживания, встроенным таймером с функцией отключения и подсветкой. Есть детский замок для безопасности и электронное управление. Дисплей отображает все выбранные настройки. В общем, это надежная и функциональная модель для вашей кухни.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Габариты
59.4x38.2x31.8 см
Страна производитель
Германия
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 — это сочетание стильного дизайна, компактности и продуманных функций. Модель выполнена в белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Фасад из стекла легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид. Печь оснащена функцией автоматического разогрева и размораживания, встроенным таймером с функцией отключения и подсветкой. Есть детский замок для безопасности и электронное управление. Дисплей отображает все выбранные настройки. В общем, это надежная и функциональная модель для вашей кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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