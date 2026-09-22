Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716950
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Характеристики
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.4x38.2x31.8 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
67х46х46
Вес, кг.
19
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 21л. 900Вт белая
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 — это сочетание стильного дизайна, компактности и продуманных функций. Модель выполнена в белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Фасад из стекла легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид. Печь оснащена функцией автоматического разогрева и размораживания, встроенным таймером с функцией отключения и подсветкой. Есть детский замок для безопасности и электронное управление. Дисплей отображает все выбранные настройки. В общем, это надежная и функциональная модель для вашей кухни.
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Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Габариты
59.4x38.2x31.8 см
Страна производитель
Германия
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL7221W1 — это сочетание стильного дизайна, компактности и продуманных функций. Модель выполнена в белом цвете, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер. Фасад из стекла легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид. Печь оснащена функцией автоматического разогрева и размораживания, встроенным таймером с функцией отключения и подсветкой. Есть детский замок для безопасности и электронное управление. Дисплей отображает все выбранные настройки. В общем, это надежная и функциональная модель для вашей кухни.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 900 Вт, белые, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 900 Вт, белые, для офиса
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