Микроволновая печь LG MW25R35GIS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
В наличии
Код товара: 326793
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическое приготовление, режим разморозки, автоматический разогрев
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х29
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь LG MW25R35GIS
Микроволновая печь LG MW-25R35GIS c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, маленькие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическое приготовление, режим разморозки, автоматический разогрев
Объем
25 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
29.2 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь LG MW-25R35GIS c технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, маленькие
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, маленькие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая печка. Единственный минус не отключается звук.
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не подключали, не пользовались. Но выглядит качественно, достойно
Микроволновая печь LG MW25R35GIS - этот товар вы можете купить по цене 13860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW25R35GIS
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая печка. Единственный минус не отключается звук.
Достоинства:
Комментарий:
Пока еще не подключали, не пользовались. Но выглядит качественно, достойно