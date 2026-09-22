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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719195
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.4см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGW способна мгновенно подготовить необходимые продукты к кулинарному процессу, ведь она располагает режимом размораживания. Для выбора необходимых параметров достаточно воспользоваться понятной панелью управления, состоящей из механических переключателей. MAUNFELD MBMO.20.1PGW может «похвастаться» и наличием таймера, рассчитанного на 35 минут. Таким образом, функционирование домашней помощницы завершится в автоматическом режиме, как только истечет обозначенный вами временной отрезок. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие устойчиво переносит регулярное воздействие агрессивных моющих средств. Чтобы быстро и удобно открыть дверцу микроволновой печи, достаточно воспользоваться специальной кнопкой в основании.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW 20л. 800Вт, белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x38.8x34.4см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGW способна мгновенно подготовить необходимые продукты к кулинарному процессу, ведь она располагает режимом размораживания. Для выбора необходимых параметров достаточно воспользоваться понятной панелью управления, состоящей из механических переключателей. MAUNFELD MBMO.20.1PGW может «похвастаться» и наличием таймера, рассчитанного на 35 минут. Таким образом, функционирование домашней помощницы завершится в автоматическом режиме, как только истечет обозначенный вами временной отрезок. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие устойчиво переносит регулярное воздействие агрессивных моющих средств. Чтобы быстро и удобно открыть дверцу микроволновой печи, достаточно воспользоваться специальной кнопкой в основании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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