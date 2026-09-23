Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб.
В наличии
Код товара: 478741
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.7x34.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
17.1
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGB с внутренним объемом 20 л располагает 5 уровнями мощности, выбор которых производится посредством поворотных переключателей на корпусе. Рассчитанный на 35 минут встроенный таймер обеспечит автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. В качестве внутреннего покрытия использовалась нержавеющая сталь, устойчивая к регулярному воздействию моющих средств. Чтобы открыть навесную дверцу MAUNFELD MBMO.20.1PGB, достаточно нажать соответствующую кнопку в основании. Прибор справится с быстрой подготовкой продуктов к последующему кулинарному процессу, ведь он располагает функцией размораживания.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GIS
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISH
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/...
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
-
В наличииЦена 40 540 руб.10135 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 827 GN
-
В наличииЦена 44 230 руб.11058 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
-
В наличииЦена 44 970 руб.11243 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.7x34.5 см
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGB с внутренним объемом 20 л располагает 5 уровнями мощности, выбор которых производится посредством поворотных переключателей на корпусе. Рассчитанный на 35 минут встроенный таймер обеспечит автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. В качестве внутреннего покрытия использовалась нержавеющая сталь, устойчивая к регулярному воздействию моющих средств. Чтобы открыть навесную дверцу MAUNFELD MBMO.20.1PGB, достаточно нажать соответствующую кнопку в основании. Прибор справится с быстрой подготовкой продуктов к последующему кулинарному процессу, ведь он располагает функцией размораживания.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - данный товар вы можете купить по цене 11800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB