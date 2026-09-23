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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
11 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.7x34.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
17.1

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB

Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGB с внутренним объемом 20 л располагает 5 уровнями мощности, выбор которых производится посредством поворотных переключателей на корпусе. Рассчитанный на 35 минут встроенный таймер обеспечит автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. В качестве внутреннего покрытия использовалась нержавеющая сталь, устойчивая к регулярному воздействию моющих средств. Чтобы открыть навесную дверцу MAUNFELD MBMO.20.1PGB, достаточно нажать соответствующую кнопку в основании. Прибор справится с быстрой подготовкой продуктов к последующему кулинарному процессу, ведь он располагает функцией размораживания.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.7x34.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGB с внутренним объемом 20 л располагает 5 уровнями мощности, выбор которых производится посредством поворотных переключателей на корпусе. Рассчитанный на 35 минут встроенный таймер обеспечит автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. В качестве внутреннего покрытия использовалась нержавеющая сталь, устойчивая к регулярному воздействию моющих средств. Чтобы открыть навесную дверцу MAUNFELD MBMO.20.1PGB, достаточно нажать соответствующую кнопку в основании. Прибор справится с быстрой подготовкой продуктов к последующему кулинарному процессу, ведь он располагает функцией размораживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB - данный товар вы можете купить по цене 11800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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