Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG 20л. 800Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2040 BG в черном корпусе позволит подогревать и размораживать продукты, а также быстро готовить простые блюда. Данная модель успешно сочетает в себе компактность, современный дизайн и широкий функционал. СВЧ-печь можно установить в нишу глубиной от 500 мм, шириной 560-568 мм и высотой 370-371 мм. Камеры объемом 20 л и поддона диаметром 245 мм достаточно для большинства повседневных задач, для которых предназначена микроволновая печь. В СВЧ поместятся стандартные столовые тарелки и контейнеры. Мощность микроволн 800 Вт и встроенный гриль мощностью 1000 Вт могут использоваться как по отдельности, так и в комбинированном режиме. Это позволяет быстро прогреть продукты изнутри и получить золотистую хрустящую корочку на поверхности. Решетка-гриль входит в комплектацию. Электронная панель управления и LED-дисплей позволяют выбрать нужный режим и установить время приготовления с высокой точностью, повышая удобство эксплуатации. Режимы размораживания по весу и времени обеспечивают возможность бережного и быстрого прогрева продуктов из морозильной камеры перед приготовлением. Кнопка открывания дверцы делает более удобным размещение продуктов в камеру СВЧ – для этого не придется прикладывать лишних усилий. Встраиваемая СВЧ-печь Hyundai HBW 2040 BG – идеальный вариант для небольшой кухни или студии. Она не занимает много места, при этом может частично заменить духовой шкаф.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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