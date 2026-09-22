Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 BG 25л. 900Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 BG 25л. 900Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 BG в изящном черном корпусе станет прекрасным дополнением к интерьеру вашей кухни. В ней можно быстро разогреть или разморозить продукты, а также приготовить некоторые блюда. Максимальная мощность микроволн 900 Вт и гриль на 1000 Вт можно использовать как по отдельности, так и в комбо-режиме. Это позволяет быстро прогревать продукты изнутри и запекать их с образованием румяной корочки на поверхности. Высокая решетка для гриля входит в комплект. Внутренняя камера имеет объем 25 л, а диаметр поворотного стола составляет 315 мм. Это позволяет поместить в СВЧ большие блюда и формы, готовить пиццу и запекать птицу целиком.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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