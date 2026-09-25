Микроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
Микроволновая печь LG идеально впишется в любую кухню благодаря современному белому дизайну и компактному весу в 9,5 кг. Вместительный объем 25 литров позволяет разогревать и готовить блюда для всей семьи, а большой поворотный стол диаметром 29,2 см легко вместит даже крупные тарелки. Сенсорное управление и информативный дисплей делают использование максимально удобным: выбрать нужные режимы можно одним касанием. Навесная дверца с ручкой открывается просто и надежно. Эмалированное внутреннее покрытие легко очищается от загрязнений. ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности, а функция конвекции обеспечивает равномерное пропекание. Инверторная технология позволяет экономно расходовать энергию и бережно разогревать продукты. Отдельностоящее исполнение дает свободу в размещении.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
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