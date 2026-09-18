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Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная

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Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314167
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Габариты
27,9х48,8х39,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная

Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE объемом 23 л дополнена поворотным переключателем и сенсорными элементами, предоставляющими молниеносный доступ к 16 автоматическим программам. О протекающих в устройстве процессах пользователя проинформирует встроенный дисплей. В качестве внутреннего покрытия Panasonic NN-SD36HBZPE производитель использовал эмалированную сталь – материал, очистка которого даже от наиболее въевшихся загрязнений потребует от вас минимум усилий. С режимом автоматического размораживания вы сможете значительно сократить время на подготовку продуктов к процессу последующего приготовления. Функция отложенного старта запустит работу домашней помощницы в строго выбранный пользователем временной промежуток. А встроенный таймер избавит от необходимости неусыпно следить за ходом приготовления или разогрева блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE черная




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
да
Развернуть
Мощность микроволн
1000 Вт
Габариты
27,9х48,8х39,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-SD36HBZPE объемом 23 л дополнена поворотным переключателем и сенсорными элементами, предоставляющими молниеносный доступ к 16 автоматическим программам. О протекающих в устройстве процессах пользователя проинформирует встроенный дисплей. В качестве внутреннего покрытия Panasonic NN-SD36HBZPE производитель использовал эмалированную сталь – материал, очистка которого даже от наиболее въевшихся загрязнений потребует от вас минимум усилий. С режимом автоматического размораживания вы сможете значительно сократить время на подготовку продуктов к процессу последующего приготовления. Функция отложенного старта запустит работу домашней помощницы в строго выбранный пользователем временной промежуток. А встроенный таймер избавит от необходимости неусыпно следить за ходом приготовления или разогрева блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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