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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B

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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
17 л
Цвет
черный
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700495
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, гриль, размораживание по весу
Объем
17 л
Цвет
черный
Открывание дверцы
нажим
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х40
Вес, кг.
44

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B

встраиваемая микроволновая печь midea mi62170b - это компактная и функциональная модель с мощностью микроволн 800 вт и объемом 17 л. она оснащена грилем и имеет комбинированное управление. внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает легкость в уходе. модель также имеет дисплей и часы. доступны функции автоматической разморозки и разогрева, а также размораживание по весу.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170B




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, гриль, размораживание по весу
Объем
17 л
Цвет
черный
Открывание дверцы
нажим
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
да
Страна производитель
Китай
Описание
встраиваемая микроволновая печь midea mi62170b - это компактная и функциональная модель с мощностью микроволн 800 вт и объемом 17 л. она оснащена грилем и имеет комбинированное управление. внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает легкость в уходе. модель также имеет дисплей и часы. доступны функции автоматической разморозки и разогрева, а также размораживание по весу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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