Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B

Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 645 B сочетает компактные размеры и выразительный внешний вид. Корпус выполнен в черном цвете и впишется в современную кухню. Габариты 38.8?59.5?40.1 см рассчитаны на стандартные ниши. Для установки достаточно ниши 38.2?56—56.8?50 см, что упрощает встраивание в кухонный гарнитур. Дизайн продуман до мелочей и делает прибор аккуратным элементом интерьера. Сенсорная дверца с цифровым дисплеем выглядит минималистично и удобна в использовании. Внутренняя камера из нержавеющей стали устойчива к пятнам и легко очищается. Левый дверной упор подходит для конфигурации гарнитура с открыванием в сторону. Техника сочетает микроволновой нагрев и кварцевый гриль для разноплановой готовки. Мощность микроволн 900 Вт обеспечивает быстрое разогревание. Гриль 1000 Вт дает равномерную корочку и подрумянивание. Есть режим совместного действия микроволн и гриля для запекания с хрустящей коркой. Восемь уровней мощности позволяют плавно регулировать интенсивность нагрева. Устройство оснащено восемью автоматическими программами и функциями разморозки по весу и по времени. Сенсорное управление и цифровой таймер до 95 минут делают режимы простыми в настройке. Стеклянное вращающееся блюдо 31.5 см равномерно распределяет микроволны. В комплекте идет решетка, чтобы готовить на двух уровнях и экономить место. Практичность проявляется в нюансах эксплуатации и безопасности. Электронные часы и звуковой сигнал подскажут о завершении процесса. Площадь внутренней камеры объемом 25 литров подходит для блюд средней порции и посуды диаметром до 31.5 см. Мощность подключения 1450 Вт и стандартное напряжение 220-240 В позволяют эксплуатировать прибор в обычной бытовой сети. Этот прибор удобен при ежедневной готовке, быстрой разогревке обедов и приготовлении горячих закусок. Он поможет подсушить булочки, запечь овощи с корочкой и быстро разморозить продукты. Для семей с плотным графиком это практичное решение, экономящее время и место на кухне. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети