Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка камеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
звуковой сигнал отключения
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х57х45
Вес, кг.
25
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B
Современные технологии подарили человечеству множество полезных предметов бытовой техники. Одним из агрегатов, без которых уже немыслима ни одна кухня, оформленная в стиле High-Tech, является встраиваемая микроволновая печь HMW 634 B черного цвета с металлической фурнитурой. Изготовленный из закаленного стекла прибор гармонично дополнит интерьер и позволит сэкономить пространство, благодаря своей эргономичности.
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Теги товара: встраиваемые, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 900 Вт, черные, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка камеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
звуковой сигнал отключения
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
345 мм
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Современные технологии подарили человечеству множество полезных предметов бытовой техники. Одним из агрегатов, без которых уже немыслима ни одна кухня, оформленная в стиле High-Tech, является встраиваемая микроволновая печь HMW 634 B черного цвета с металлической фурнитурой. Изготовленный из закаленного стекла прибор гармонично дополнит интерьер и позволит сэкономить пространство, благодаря своей эргономичности.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, большие, маленькие
Теги товара: встраиваемые, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 900 Вт, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, большие, маленькие
Теги товара: встраиваемые, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 900 Вт, черные, для офиса
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