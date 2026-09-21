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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689039
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка камеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
звуковой сигнал отключения
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
345 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х57х45
Вес, кг.
25

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B

Современные технологии подарили человечеству множество полезных предметов бытовой техники. Одним из агрегатов, без которых уже немыслима ни одна кухня, оформленная в стиле High-Tech, является встраиваемая микроволновая печь HMW 634 B черного цвета с металлической фурнитурой. Изготовленный из закаленного стекла прибор гармонично дополнит интерьер и позволит сэкономить пространство, благодаря своей эргономичности.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 634 B




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка камеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
звуковой сигнал отключения
Объем
34 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
345 мм
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
900 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1100 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Современные технологии подарили человечеству множество полезных предметов бытовой техники. Одним из агрегатов, без которых уже немыслима ни одна кухня, оформленная в стиле High-Tech, является встраиваемая микроволновая печь HMW 634 B черного цвета с металлической фурнитурой. Изготовленный из закаленного стекла прибор гармонично дополнит интерьер и позволит сэкономить пространство, благодаря своей эргономичности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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