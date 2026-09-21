Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692014
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
70х46х40
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB

В микроволновых печах K?rting предусмотрен режим «разморозка», при котором процесс оттаивания замороженных продуктов займет считанные минуты. Достаточно установить рукоятку на режим разморозки и задать время работы - все остальное микроволновка сделает сама. Гриль. Гриль, расположенный в верней части камеры, моментально нагревается и передает тепло на верхнюю часть блюда. При помощи такой функции можно быстро придать готовому блюду красивую, румяную и поджаристую корочку. Режим гриля можно комбинировать с работой микроволн. Комбинированное приготовление микроволны и гриль. Одновременная работа микроволн и гриля расширяют возможности прибора и помогают готовить различные блюда в домашних условиях быстро и просто, одновременно пропекая изнутри и подрумянивая румяную корочку снаружи. Прибор имеет 3 запрограммированных режима с различным соотношением мощности микроволн и гриля. Компактные габариты. Одна из уникальных особенностей печи – небольшая глубина прибора, которая позволяет гибко планировать пространство для размещения и устанавливать ее даже в навесные шкафы глубиной 34 см. Классический дизайн. Ретро модели микроволновых печей имеют одинаковый цвет и идентичные элементы, сочетающиеся с духовыми шкафами, варочными панелями и вытяжками из одной коллекции. Благодаря такому сочетанию, приборы можно разместить в одной кухне, в любой комбинации: по отдельности или в колонну, создав единый, гармоничный стиль. Внутренняя камера из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь – экологичный и долговечный материал, который легко очищается от загрязнений, устойчив к механическим воздействиям и надежно защищает прибор. К тому же нержавеющая сталь придает внутреннему пространству прибора особый, профессиональный стиль.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
В микроволновых печах K?rting предусмотрен режим «разморозка», при котором процесс оттаивания замороженных продуктов займет считанные минуты. Достаточно установить рукоятку на режим разморозки и задать время работы - все остальное микроволновка сделает сама. Гриль. Гриль, расположенный в верней части камеры, моментально нагревается и передает тепло на верхнюю часть блюда. При помощи такой функции можно быстро придать готовому блюду красивую, румяную и поджаристую корочку. Режим гриля можно комбинировать с работой микроволн. Комбинированное приготовление микроволны и гриль. Одновременная работа микроволн и гриля расширяют возможности прибора и помогают готовить различные блюда в домашних условиях быстро и просто, одновременно пропекая изнутри и подрумянивая румяную корочку снаружи. Прибор имеет 3 запрограммированных режима с различным соотношением мощности микроволн и гриля. Компактные габариты. Одна из уникальных особенностей печи – небольшая глубина прибора, которая позволяет гибко планировать пространство для размещения и устанавливать ее даже в навесные шкафы глубиной 34 см. Классический дизайн. Ретро модели микроволновых печей имеют одинаковый цвет и идентичные элементы, сочетающиеся с духовыми шкафами, варочными панелями и вытяжками из одной коллекции. Благодаря такому сочетанию, приборы можно разместить в одной кухне, в любой комбинации: по отдельности или в колонну, создав единый, гармоничный стиль. Внутренняя камера из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь – экологичный и долговечный материал, который легко очищается от загрязнений, устойчив к механическим воздействиям и надежно защищает прибор. К тому же нержавеющая сталь придает внутреннему пространству прибора особый, профессиональный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Korting KMI 720 RB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...